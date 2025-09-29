Il trailer di mandalorian e grogu rende omaggio a l’impero colpisce ancora

Il nuovo trailer di Star Wars dedicato a The Mandalorian e Grogu ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, presentando un omaggio significativo a L'Impero Colpisce Ancora. Questo film rappresenterà il prossimo capitolo cinematografico della saga, con una data di uscita prevista per il 22 maggio 2026, segnando la prima produzione in sala dopo quasi sette anni. Il lungometraggio si configura come un proseguimento diretto della serie televisiva The Mandalorian, che è considerata una delle produzioni più apprezzate dell'universo Star Wars. La pubblicazione del trailer ha intensificato l'attesa, rivelando dettagli sulla nuova avventura di Din Djarin e Grogu, oltre a un sorprendente riferimento visivo al celebre film degli anni '80.

