Il trabocco diventa Lego | basta votare per farlo diventare un set ufficiale

Chietitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Basta un voto per farlo diventare un set ufficiale in vendita in tutti gli store del brand Lego. L’idea di Andrea Lattanzio, tra i più importanti e popolari designer Lego a livello internazionale, è stata quella di riprodurre coi mattoncini un trabocco, simbolo del litorale abruzzese. Uno dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

