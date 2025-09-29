Il trabocco diventa Lego | basta votare per farlo diventare un set ufficiale
Basta un voto per farlo diventare un set ufficiale in vendita in tutti gli store del brand Lego. L’idea di Andrea Lattanzio, tra i più importanti e popolari designer Lego a livello internazionale, è stata quella di riprodurre coi mattoncini un trabocco, simbolo del litorale abruzzese. Uno dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
