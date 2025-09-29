Il testo del Piano Trump per Gaza | i 20 punti dell’accordo di pace

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 29 settembre 2025 – La Casa Bianca ha reso noti i 20 punti del "Piano Comprensivo del Presidente Donald Trump per far finire il conflitto a Gaza". Il presidente Usa accoglie Netanyahu alla Casa Bianca 1. Gaza sarà una zona de-radicalizzata e libera dal terrorismo, che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. 2. Gaza sarà ricostruita a beneficio della popolazione di Gaza, che ha già sofferto fin troppo. 3. Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno fino alla linea concordata per prepararsi al rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il testo del piano trump per gaza i 20 punti dell8217accordo di pace

© Quotidiano.net - Il testo del Piano Trump per Gaza: i 20 punti “dell’accordo di pace”

In questa notizia si parla di: testo - piano

Piano antiviolenza, Roccella: “Percorso partecipato e attenzione alla formazione, presto il nuovo testo in Conferenza unificata”

Dallo psicologo di primo livello alle équipe multiprofessionali per adolescenti: come il nuovo Piano nazionale salute mentale trasforma la prevenzione e il supporto nelle scuole. TESTO

testo piano trump gazaIl testo del Piano Trump per Gaza: i 20 punti “dell’accordo di pace” - La Casa Bianca ha pubblicato il testo dell’accordo: dalla liberazione degli ostaggi a una forza di stabilizzazione internazionale, alla smilitarizzazione totale di Hamas ... quotidiano.net scrive

testo piano trump gazaIl piano in 20 punti di Trump: il testo completo - Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Testo Piano Trump Gaza