Washington, 29 settembre 2025 – La Casa Bianca ha reso noti i 20 punti del "Piano Comprensivo del Presidente Donald Trump per far finire il conflitto a Gaza". Il presidente Usa accoglie Netanyahu alla Casa Bianca 1. Gaza sarà una zona de-radicalizzata e libera dal terrorismo, che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. 2. Gaza sarà ricostruita a beneficio della popolazione di Gaza, che ha già sofferto fin troppo. 3. Se entrambe le parti accetteranno questa proposta, la guerra finirà immediatamente. Le forze israeliane si ritireranno fino alla linea concordata per prepararsi al rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il testo del Piano Trump per Gaza: i 20 punti “dell’accordo di pace”