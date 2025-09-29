Il Terranuova resta in 9 e affonda a Siena La prova d’orgoglio non basta | Becattini ko

SIENA 2 TERRANUOVA TRAIANA 0 SIENA (3-2-4-1): Michielan; Conti, Somma, Cavallari (1’st Zanoni); Rossi (45’st Loconte), Vlahovic; Ciofi, Lipari (14’st Giannetti), Nardi (42’st Lucas), Vari (44’st Masini); Noccioli. Allenatore Bellazzini. TERRANUOVA TRAIANA (5-4-1): Pagnini; Bargellini (18’st Verdini, 50’st Castaldo), Benucci, Degl’Innocenti, Senzamici, Tassi; Saltalamacchia, Sesti (35’st Cardo); Marini, Saltalamacchia, Sesti, Zhupa (30’st Ngom); Bruni.. Allenatore Becattini. Arbitro: Carluccio dell’Aquila (Marchei-Silvestri). Reti: 34’st Somma, 39’st Nardi. Note: ammoniti: Ciofi, Degl’Innocenti, Cavallari, Bruni, Marini, Saltalamacchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Terranuova resta in 9 e affonda a Siena. La prova d’orgoglio non basta: Becattini ko

