Il Tennis Giotto ospita i campionati italiani a squadre di wheelchair tennis

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I riflettori del tennis italiano tornano ad accendersi sul Tennis Giotto. Il circolo aretino sarà sede dei campionati italiani a squadre di Wheelchair Tennis che, da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, vedranno i migliori atleti di questa disciplina paralimpica sfidarsi sui campi di via Divisione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: tennis - giotto

