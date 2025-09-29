Il Tennis Giotto ospita i campionati italiani a squadre di wheelchair tennis
I riflettori del tennis italiano tornano ad accendersi sul Tennis Giotto. Il circolo aretino sarà sede dei campionati italiani a squadre di Wheelchair Tennis che, da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, vedranno i migliori atleti di questa disciplina paralimpica sfidarsi sui campi di via Divisione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
tennis - giotto
