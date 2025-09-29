Angelina Dimova e quel video ad alta temperatura: è bastato un attimo per trasformare l’allenamento in un vero e proprio spettacolo social. C’è chi si allena con i classici set forniti dagli sponsor, oppure con una semplicissima tuta, e poi c’è chi, invece, sceglie di trasformare la propria sessione di training in un vero e proprio show. (Instagram) – Ilveggente.it Siamo certi che non faticherete ad indovinare in quale di queste due categorie si collochi Angelina Dimova, la tennista e influencer da milioni di follower, nota per i suoi reel incendiari. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Il tennis come non lo avevate mai visto: l’allenamento di Angelina Dimova mette ko i fan