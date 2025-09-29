Il tempo discreto raccontato nel suo fluire

I Geneva Watch Days, tradizionale evento estivo, svoltosi nei primi giorni di settembre, è un'importante occasione di visibilità propositiva sia per brand consolidati, sia per realtà indipendenti in cerca di un proprio spazio e di un posto nel selettivo universo dell'orologeria di qualità. Tra quest'ultime, si è senza dubbio segnalata la Akhor, fondata e diretta da Anissa Bader, responsabile della Clamax, azienda di famiglia, attiva dal 1988 e specializzata in micromeccanica. Questo solido know-how di base ha favorito l'impostazione di un progetto produttivo in-house, che comprendesse un approccio estetico-filosofico decisamente particolare, a partire dal nome del brand. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

