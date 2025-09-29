Il Team Veneto riparte | nuova stagione tra record giovani fenomeni e ambizioni mondiali
Il Team Veneto torna in acqua con lo spirito di sempre: entusiasmo, ambizione e la voglia di spingersi oltre i propri limiti. La nuova stagione agonistica 2025-2026 è partita ufficialmente da Palazzo Moroni, dove tecnici, dirigenti e atleti del club che riunisce il meglio del nuoto regionale si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: team - veneto
Team Sogno Veneto - facebook.com Vai su Facebook
Sanità Veneto: inaugurata la nuova Rianimazione a Dolo - È stata inaugurata stamani, alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, la nuova Rianimazione dell'ospedale di Dolo (Venezia). Si legge su ansa.it