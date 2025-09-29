Il Team Veneto riparte | nuova stagione tra record giovani fenomeni e ambizioni mondiali

Il Team Veneto torna in acqua con lo spirito di sempre: entusiasmo, ambizione e la voglia di spingersi oltre i propri limiti. La nuova stagione agonistica 2025-2026 è partita ufficialmente da Palazzo Moroni, dove tecnici, dirigenti e atleti del club che riunisce il meglio del nuoto regionale si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it