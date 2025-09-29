Il team della cardiochirurgia pediatrica di Taormina salva 65 bimbi in Africa la storia del piccolo Miel
Cuori Ribelli, in Africa fino ad oggi 65 bambini operati grazie al progetto di Una Voce per Padre Pio e del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina in collaborazione con ASP Messina.È nato da un incontro casuale, quello tra il cardiochirurgo Sasha Agati ed Enzo Palumbo, presidente della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
