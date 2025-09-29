Il team della cardiochirurgia pediatrica di Taormina salva 65 bimbi in Africa la storia del piccolo Miel

Messinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuori Ribelli, in Africa fino ad oggi 65 bambini operati grazie al progetto di Una Voce per Padre Pio e del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina in collaborazione con ASP Messina.È nato da un incontro casuale, quello tra il cardiochirurgo Sasha Agati ed Enzo Palumbo, presidente della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: team - cardiochirurgia

team cardiochirurgia pediatrica taorminaCardiochirurgia pediatrica, la Regione inventa la Rete regionale: hub a Palermo e spoke a Taormina - Un sistema di gerarchie e convenzioni fuori Sicilia, per mantenere i due centri attuali di Cardiochirurgia pediatrica. Scrive meridionews.it

65 bimbi operati in Africa grazie al Ccpm di Taormina e a “Una voce per Padre Pio” - Il progetto “Cuori ribelli” nasce infatti dalla sinergia tra il Centro di cardiochirurgia pediatrica e l’onlus, in collaborazione con l’Asp di Messina. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Team Cardiochirurgia Pediatrica Taormina