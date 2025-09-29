il sole apre la settimana ma prepariamoci al calo delle temperature

Il Meteo a Bergamo e le temperature secondo le previsioni del tempo di 3Bmeteo. A Bergamo oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3195m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Lunedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

