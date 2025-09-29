Il sole apre la settimana ma prepariamoci al calo delle temperature
Il Meteo a Bergamo e le temperature secondo le previsioni del tempo di 3Bmeteo. A Bergamo oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3195m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Lunedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: sole - apre
Nino Buonocore in Jazz apre l’VIII Rassegna “’a Scurata – Cunti e Canti al Calar del Sole”
L’A12 trappola infernale. Tutti bloccati sotto il sole. E c’è chi apre l’ombrellone
Sole Luna Doc Film Festival: il regista e artista visivo spagnolo Isaki Lacuesta apre il programma della rassegna
Smartflower è il fotovoltaico che si apre come un girasole e segue il sole per tutto il giorno, producendo fino al 40% di energia in più rispetto ai pannelli tradizionali. E ora si può installare ovunque: dal terrazzo al giardino. Come funziona il fiore solare. - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: fine Settimana estivo, ma da Domenica si apre la porta verso l'Autunno, cosa è previsto - L’Italia continua a vivere un clima estivo fuori stagione, dominata da un vasto anticiclone africano che mantiene condizioni di tempo stabile e cieli sereni su gran parte del Paese. Riporta ilmeteo.it
L'estate sta finendo? No, ma sarà fortemente instabile. Prepariamoci: domenica di sole, lunedì allerta meteo gialla. Le previsioni - Per la prima parte di lunedì 18 agosto sono infatti attesi temporali localizzati a singola cella alcuni dei quali, di ... Da corriereadriatico.it