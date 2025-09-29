Il sogno del Natale a Monfalcone | inaugurazione anticipata al 3 dicembre

Triesteprima.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’Incantesimo al Sogno. È questa la cornice narrativa scelta dall’Amministrazione comunale per l’edizione 2025 del Dicembre Monfalconese, in continuità con il tema che aveva caratterizzato le festività 2024 e ne aveva segnato il successo. Se lo scorso anno la città si era presentata come un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sogno - natale

La nuova vita di Totò Di Natale alla corte del re dei pomodori: "Allenare? No grazie. Ma sogno la B"

Denis: "Messi e Di Natale i compagni più forti. Oggi studio da dirigente e sogno l'Atalanta"

Altro che “incubo di Natale”: è “sogno di mezza estate”! Sofia Raffaeli bronzo con la palla ai Mondiali!

Cerca Video su questo argomento: Sogno Natale Monfalcone Inaugurazione