Il sit-in di Mani Rose Antirazziste diventa quotidiano | Sosteniamo la Global Sudum Flotilla

Non solo il giovedì, ma da lunedì tutti i pomeriggi. Mani Rosse Antirazziste Forlì, insieme ad altre realtà associative, sindacali e movimenti, saranno in piazza Ordelaffi al sit-in delle 18,15, ogni giorno, per accompagnare idealmente il viaggio difficile della Gaza Sudum Flotilla, che rischia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dopo le straordinarie giornate di mobilitazione nazionale per Gaza e la Palestina, Mani Rosse Antirazziste Forlì sarà, in Piazza Ordelaffi per il ventesimo sit-in - Le tante piazze piene di questi giorni hanno rappresentato una pluralità di appartenenze culturali e generazionali, unite dal bisogno, non più sopprimibile, di testimoniare il proprio totale dissenso ... Segnala forli24ore.it

Mobilitazione per Gaza. In tanti all’appello di Cgil e Mani Rosse Antirazziste - Ribadita dai partecipanti la richiesta di "azioni concrete verso Israele". Da msn.com