Il Sipario Strappato di Arenzano dà il via alla nuova stagione con 41 spettacoli per tutte le età

Genovatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resistere culturalmente e umanamente attraverso il teatro, lasciando che le voci, le emozioni e le arti generino echi capaci di arrivare lontano. È questo lo spirito che anima la nuova stagione 2025-2026 del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, intitolata “Echi di Resistenza Culturale”.Un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sipario - strappato

Rate Mancanti: Cristiano Militello inaugura la stagione del Sipario Strappato di Arenzano - Sabato 4 ottobre 2025 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, lo show “Rate Mancanti” porta la comicità di Cristiano Militello in scena ... Come scrive ligurianotizie.it

sipario strappato arenzano d224Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, ecco la stagione 2025/2026 - Resistere culturalmente e umanamente attraverso il teatro, lasciando che le voci, le emozioni e le arti generino echi capaci di arrivare lontano. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sipario Strappato Arenzano D224