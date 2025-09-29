Il Sipario Strappato di Arenzano dà il via alla nuova stagione con 41 spettacoli per tutte le età

Resistere culturalmente e umanamente attraverso il teatro, lasciando che le voci, le emozioni e le arti generino echi capaci di arrivare lontano. È questo lo spirito che anima la nuova stagione 2025-2026 del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, intitolata “Echi di Resistenza Culturale”.Un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it