Il Sipario Strappato di Arenzano dà il via alla nuova stagione con 41 spettacoli per tutte le età
Resistere culturalmente e umanamente attraverso il teatro, lasciando che le voci, le emozioni e le arti generino echi capaci di arrivare lontano. È questo lo spirito che anima la nuova stagione 2025-2026 del Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, intitolata “Echi di Resistenza Culturale”.Un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: sipario - strappato
Rate Mancanti: Cristiano Militello inaugura la stagione del Sipario Strappato di Arenzano https://ligurianotizie.it/rate-mancanti-cristiano-militello-inaugura-la-stagione-del-sipario-strappato-di-arenzano/2025/09/29/620861/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Da oggi 1 settembre riaprono le iscrizioni alla nostra scuola di recitazione! Per iscriversi o per info potete contattarci alla mail [email protected], oppure al numero whatsapp 3534369014 #crescita #gruppo #scuola #saggi #teatrosociale #r - facebook.com Vai su Facebook
Rate Mancanti: Cristiano Militello inaugura la stagione del Sipario Strappato di Arenzano - Sabato 4 ottobre 2025 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, lo show “Rate Mancanti” porta la comicità di Cristiano Militello in scena ... Come scrive ligurianotizie.it
Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, ecco la stagione 2025/2026 - Resistere culturalmente e umanamente attraverso il teatro, lasciando che le voci, le emozioni e le arti generino echi capaci di arrivare lontano. Scrive msn.com