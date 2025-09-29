Il sindaco vola a Madrid per rassicurare il mondo Macfrut | Ma il trasloco non è mai stato un rischio

Cesenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il neo presidente di Cesena Fiera Spa Patrizio Neri mercoledì saranno a Madrid, alla fiera Fruit Attraction, la principale in Europa del settore ortofrutticolo, come prima azione per dare un segnale di stabilità del Macfrut e rassicurare gli operatori del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sindaco - vola

Fata Morgana, star di Cleveland. Il sindaco vola all’inagurazione

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Vola Madrid Rassicurare