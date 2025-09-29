Il sindaco di Reggio Emilia attacca Hamas Francesca Albanese | Bisogna capirli
La consegna di un'onorificenza a Francesca Albanese diventa l'occasione di una contestazione per il sindaco di Reggio Emilia. Marco Massari, primo cittadino del capoluogo di provincia emiliano, prendendo la parola, ha esordito cosi: "Credo che dobbiamo ricordare che il feroce attacco del 7 ottobre, l'attacco terroristico di Hamas, non giustifica in alcun modo il massacro che è in essere a Gaza ". E, dopo questa frase, è arrivato un applauso. Ma, poi, ha proseguito aggiungendo: "E credo che la fine del genocidio e la liberazione degli ostacoli siano condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
