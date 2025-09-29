Il Signore degli Anelli è in sviluppo un nuovo gioco che vuole fare concorrenza ad Hogwarts Legacy rivela un report

Un nuovo videogioco ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli è in sviluppo da diversi mesi, secondo quanto rivelato da un report di Insider Gaming. Il titolo, di cui ancora non si conoscono i dettagli narrativi, sarà un action game in terza persona con ambizioni elevate: l’obiettivo è quello di proporsi come diretto concorrente di Hogwarts Legacy, un chiaro segnale delle dimensioni del progetto. Come leggiamo su Insider Gaming, il finanziamento proviene in gran parte dall’Abu Dhabi Investment Office (ADIO), che dovrebbe investire circa 100 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

