Il segreto dietro la distanza di Brooklyn Beckham dalla famiglia
. Una riflessione approfondita sugli attriti, le scelte personali e i segnali di rottura all’interno della famiglia più famosa del Regno Unito. Brooklyn Beckham segue una strada tutta sua. Brooklyn Beckham ha trovato, a soli 26 anni, la sua dimensione lontano dal mondo calcistico del padre e dall’impero fashion della madre. Dopo aver provato a farsi strada nella fotografia e nella moda, ha abbracciato la passione per la cucina con il progetto Cookin’ with Brooklyn. Nonostante le critiche ricevute, lui sembra sereno: nelle interviste ribadisce che la sua felicità è cucinare, passare il tempo con Nicola e divertirsi con il golf, lontano dal clamore mediatico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Brooklyn Beckham: "Non sto perdendo il sonno per i pettegolezzi sulla mia famiglia" - Brooklyn Beckham da mesi si è allontanato dai genitori e dai fratelli, ma sulle cause dietro alla faida familiare resta il mistero. Scrive msn.com