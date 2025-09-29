Il segreto dietro la distanza di Brooklyn Beckham dalla famiglia

. Una riflessione approfondita sugli attriti, le scelte personali e i segnali di rottura all’interno della famiglia più famosa del Regno Unito. Brooklyn Beckham segue una strada tutta sua. Brooklyn Beckham ha trovato, a soli 26 anni, la sua dimensione lontano dal mondo calcistico del padre e dall’impero fashion della madre. Dopo aver provato a farsi strada nella fotografia e nella moda, ha abbracciato la passione per la cucina con il progetto Cookin’ with Brooklyn. Nonostante le critiche ricevute, lui sembra sereno: nelle interviste ribadisce che la sua felicità è cucinare, passare il tempo con Nicola e divertirsi con il golf, lontano dal clamore mediatico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

il segreto dietro la distanza di brooklyn beckham dalla famiglia

