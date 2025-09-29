Il secondo sigillo di Crugnola e Lucca al New Rally del Ticino
Dopo il successo del 2019, il pluricampione italiano e la navigatrice di Signori vincono per la seconda volta il rally di Campionato Svizzero a bordo della C3 Rally2. Seconda posizione per Kevin Gilardoni e Corrado Bonato su Skoda Fabia RS della DreamOne Racing. Terzi Mike Coppens e Christophe Roux con un sorpasso nel finale. Andrea . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
