Il Sassuolo impone la legge del Mapei E l’Udinese non è più una ‘bestia nera’

Fa valere la legge del Mapei Stadium, il Sassuolo. E dopo quella contro la Lazio si mette in tasca un'altra vittoria, regolando questa volta quell'Udinese che al Mapei Stadium i neroverdi non battevano da quasi 10 anni. E alla quale, in casa, non avevano mai segnato più di un gol. Sono tre questa volta, le reti neroverdi, e tre i punti che spingono la squadra di Grosso verso la metà della classifica. Vince con merito, il Sassuolo, bravo a stare in partita, forte sì del doppio vantaggio maturato nel corso del primo terzo di match, ma ben disposto a soffrire quando i friulani – che fin qua avevano fatto 6 punti nelle due gare esterne – hanno provato a fare la voce grossa.

