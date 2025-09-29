SAN DONATO TAVARNELLE 0 SCANDICCI 0 SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Sardilli (75’ Leonardi), Falconi, Cecchi (71’ Pecchia), Alfani, Torrini, Gistri, Rotondo (61’ Calonaci), Nardella, (79’ Doratiotto), Senesi (46’ Ciravegna). All. Vitaliano Bonuccelli SCANDICCI: Fedele, Bertelli, Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (78’ Russo), Mugelli, Boganini (59’Dodaro ). All. Mirko Taccola Arbitro: Nicolò Trombello di Como, coadiuvato da Riccardo Bonicelli di Bergamo e Michele Pagano di Bresci Note: ammoniti Pecchia, Torrini, Viligiardi, Bertelli. Angolo 5-4 TAVARNELLE - Finisce a reti inviolate la sfida allo stadio comunale Pianigiani tra San Donato Tavarnelle e Scandicci, un derby sentito che ha caratterizzato negli anni gli incontri tra le due formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il San Donato inchioda. Lo Scandicci respira