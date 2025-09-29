Il sagrato pieno di volanti e divise e la medaglia ai colleghi andati in pensione

Monzatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato celebra il suo santo patrono. Momento di festa e di raccoglimento oggi, lunedì 29 settembre, per la polizia di Stato di Monza. Nella tarda mattinata è stata celebrata la Messa al santuario delle Grazie Vecchie. Una location non casuale: la chiesa, infatti, è chiesa giubilare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sagrato - pieno

Il sagrato pieno di volanti e divise e la medaglia ai colleghi andati in pensione

Cerca Video su questo argomento: Sagrato Pieno Volanti Divise