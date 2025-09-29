Il sacrificio di Antono Ammaturo | l’omaggio della Questura

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha organizzato una giornata di celebrazioni voluta dal Questore della Provincia di Avellino Dr. Pasquale Picone, per rendere omaggio al Santo Patrono e, al tempo stesso, ricordare con un gesto di alto valore civile e istituzionale le figure del Primo Dirigente della Polizia di Stato Antonio Ammaturo e dell’Agente Scelto Pasquale Paola, Medaglie d’Oro al Valor Civile, assassinati in un vile attentato terroristico il 15 luglio 1982. La giornata ha avuto inizio con la consegna delle medaglie di commiato agli appartenenti alla Polizia di Stato in quiescenza, quale riconoscimento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata negli anni a favore della collettività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

