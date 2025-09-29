Il ritorno di Renato Zero il 3 ottobre con l’album L’OraZero e nel 2026 in tour
Roma. Il 30 settembre Renato Zero festeggia il suo 75° compleanno con il nuovo album “L’OraZero” in arrivo venerdì prossimo 3 ottobre e con i concerti de “L’OraZero in tour” del 2026. Per il suo “L’OraZero in tour” Zero regala nuove emozioni al suo pubblico universale proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica lunga oltre 50 anni alle tracce contenute nel nuovo progetto “L’OraZero”; “L’OraZero in tour” sarà 24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio a Roma (Palazzo dello sport), 11, 12, 14 e 15 febbraio a Firenze (Nelson Mandela Forum), 7 e 8 marzo a Torino (Inalpi Arena), 11 e 13 a Mantova (Palaunical), 18 e 20 a Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), 24 a Bologna (Unipol Arena), 28 a Pesaro (Vitrifrigo Arena), 4 aprile a Eboli (Palasele), 8 e 9 a Bari (Palaflorio), 15 e 16 a Messina (Palarescifina). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
RENATO ZERO annuncia in primavera 2026 il ritorno a MESSINA al PalaRescifina con il nuovo tour “L’Orazero in tour”. Saranno DUE le date : MERCOLEDI' 15 e GIOVEDI' 16 APRILE 2026. ZERO presenterà dal vivo il nuovo album “L'Orazero”, in uscita il 3 ot - facebook.com Vai su Facebook
A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo "Senza", e in attesa di festeggiare il compleanno il 30 settembre sulle note delle 19 tracce del nuovo album "L’Orazero, in uscita per Tattica" il 3 ottobre, Renato Zero ha annunciato il ritorno live - X Vai su X
