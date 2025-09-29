Il ritorno di Renato Zero il 3 ottobre con l’album L’OraZero e nel 2026 in tour

Laprimapagina.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Il 30 settembre Renato Zero festeggia il suo 75° compleanno con il nuovo album “L’OraZero” in arrivo venerdì prossimo 3 ottobre e con i concerti de “L’OraZero in tour” del 2026. Per il suo “L’OraZero in tour” Zero regala nuove emozioni al suo pubblico universale proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica lunga oltre 50 anni alle tracce contenute nel nuovo progetto “L’OraZero”; “L’OraZero in tour” sarà 24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio a Roma (Palazzo dello sport), 11, 12, 14 e 15 febbraio a Firenze (Nelson Mandela Forum), 7 e 8 marzo a Torino (Inalpi Arena), 11 e 13 a Mantova (Palaunical), 18 e 20 a Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), 24 a Bologna (Unipol Arena), 28 a Pesaro (Vitrifrigo Arena), 4 aprile a Eboli (Palasele), 8 e 9 a Bari (Palaflorio), 15 e 16 a Messina (Palarescifina). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

il ritorno di renato zero il 3 ottobre con l8217album l8217orazero e nel 2026 in tour

© Laprimapagina.it - Il ritorno di Renato Zero il 3 ottobre con l’album “L’OraZero” e nel 2026 in tour

In questa notizia si parla di: ritorno - renato

Renato Veiga Juve, il ritorno del difensore a Torino è possibile? L’indiscrezione infiamma: «Non ha mai interrotto i contatti con i bianconeri!». Cosa serve per vederlo in bianconero

Renato Veiga Juventus, ci sono conferme sul possibile ritorno del portoghese in bianconero! Comolli ci prova, ma prima deve liberare spazio con quelle cessioni. Il punto

Renato Veiga alla Juve: la posizione del Chelsea è chiara per il possibile ritorno del portoghese. Al momento i Blues fanno trapelare questo chiaro indizio… Novità

ritorno renato zero 3Solo Renato Zero può fermare Taylor Swift, in Italia - Tra le uscite più attese della settimana il nuovo lavoro del Re dei Sorcini e quello della popstar. Scrive rockol.it

Il ritorno di Renato Zero: al Palaflorio l'8 e 9 aprile 2026 - Il cantautore farà tappa in Puglia durante il suo "L'orazero in tour". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Renato Zero 3