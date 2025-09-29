Il ristorante ultracentenario di Venezia nato come semplice bar di quartiere
Da bar dei buranelli a ristorante di ricerca: l’evoluzione di un indirizzo che racconta Venezia fuori dai cliché. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: ristorante - ultracentenario
Ristorante Il Falchetto - facebook.com Vai su Facebook
Venezia, "spaghetti in camicia nera" nel menù di un ristorante: è polemica - A sollevarla è stato un medico di Ravenna, il quale dopo aver visto che sulla carta gli spaghetti al nero di seppia venivano ... Segnala tgcom24.mediaset.it