La Spagna torna a dominare le classifiche di Netflix con la nuova serie degli autori de La casa di carta, ambientata in un rifugio atomico per ricconi. Dopo il successo stratosferico de La casa di carta, Álex Pina ha deciso di cavalcare i timori globali per via dei venti di guerra che si diffondono da oriente a occidente confezionando una nuova serie tv per Netflix intitolata Il rifugio atomico. Lo show in otto episodi, approdato in streaming il 19 settembre, è schizzato in vetta alle classifiche di ascolti pur essendo stato accolto con scarsi entusiasmi dalla critica, ma il tema trattato sembra solleticare gli appetiti del grande pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il rifugio atomico: tutto quello che serve sapere prima di recuperare la serie spagnola che spopola su Netflix

