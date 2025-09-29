Il ricordo degli internati militari | Mio padre Giuseppe Sandri nei campi di prigionia tedeschi
Il ricordo della brutalità della guerra, nonché delle vittime e delle città distrutte, è vivo e continua a esserlo. Eppure il presente suggerisce che le campagne di sensibilizzazione, i musei dedicati, le giornate proclamate per il ricordo e tutti i cimiteri colmi di vittime non sono mai servite davvero. O meglio, sì, ma non così tanto da evitare ulteriori guerre per accaparrarsi un pezzo di terra in più. La miglior cosa, però, è continuare a non dimenticare: è quello che è stato fatto lo scorso 20 settembre nella Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. In particolare è stata consegnata alla memoria di Giuseppe (Beppe Sandri), l’onorificenza come ex internato militare presso la Prefettura di Ferrara alla presenza di Autorità Civili Militari e Religiose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
