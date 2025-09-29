Il Ricci ProPal e le piazze a orologeria L' editoriale di Cerno

Oggi sapremo il risultato del voto nelle Marche. Manca qualche ora alla chiusura dei seggi. Da democratico e liberale mi auguro che voti il cento per cento dei maggiorenni, che ognuno esprima la sua opinione attraverso una preferenza e una croce sul simbolo che preferisce. Mi auguro che vinca il migliore per i cittadini marchigiani, che sono e saranno sempre, per la democrazia, coloro che hanno il diritto e il dovere di decidere il loro presidente. Lo dico prima di sapere chi vince e lo ripeterò dopo. Nessuna elezione è un test nazionale tranne le elezioni politiche. Gli italiani sono meno fessi di chili rappresenta e li tira di qua e di là quando fa comodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

