Il Red Wine make-up è trucco dell’autunno dall’estetica grunge che piace alla Gen Z e ai millenials

L’autunno 2025 ha il suo colore, ed è intenso, avvolgente e con un tocco di ribellione: il red wine (rosso vino). Non solo nel bicchiere, ma protagonista assoluto del beauty case. Il Red Wine make-up si è imposto come il trucco di stagione, un’ode alle sfumature profonde del burgundy, del prugna e del melograno che sta facendo breccia nel cuore di Millennials e Generazione Z. Un look che unisce l’eleganza decadente all’estetica grunge, creando un connubio irresistibile tra raffinatezza e un’anima rock. Un ponte tra due generazioni: l’estetica grunge rivisitata. Se i Millennials ricordano con nostalgia l’era grunge degli anni ’90, con i suoi look “imperfetti” e carichi di eyeliner nero, la Generazione Z ne ha abbracciato l’essenza rielaborandola in chiave moderna. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Red Wine make-up è trucco dell’autunno dall’estetica grunge che piace alla Gen Z e ai millenials

In questa notizia si parla di: wine - make

Red Wine make-up: un brindisi al trucco per l’autunno

Il Borro Essentials: from horse riding to wine tasting, here are some pillars of your stay that will make you come back for more. www.ilborro.it . Il Borro Essentials: dall’equitazione alle degustazioni di vino, ecco alcuni pilastri del tuo soggiorno che ti faranno desi - facebook.com Vai su Facebook

Red Wine make-up: un brindisi al trucco per l’autunno - Un make up dove le sfumature tipiche autunnali si sposano con l’anima grunge Anni 80 e 90. Segnala msn.com

Il Red Wine make-up è il trend del momento: il rosso è assoluto protagonista su occhi e labbra - Raffinate, audaci, passionali: sono così le "ragazze del vino rosso", come sono state soprannominate su TikTok coloro che si sono cimentate con la realizzazione di questo make- Riporta fanpage.it