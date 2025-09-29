Il reboot di Scrubs | Il cast di nuovo insieme per la prima lettura del copione

Sono iniziati ufficialmente i lavori della serie sequel di Scrubs, con il cast originale quasi al completo: ecco gli attori con l'ideatore Bill Lawrence nella prima foto scattata al tavolo di lettura. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Scrubs e i suoi protagonisti tornano in tv: ABC conferma la produzione della serie reboot

Il reboot di scrubs con nuovi attori originali

Il reboot di Scrubs ordinato ufficialmente! Ecco chi tornerà nella stagione 10

