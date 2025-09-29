Il reboot di Scrubs | Il cast di nuovo insieme per la prima lettura del copione
Sono iniziati ufficialmente i lavori della serie sequel di Scrubs, con il cast originale quasi al completo: ecco gli attori con l'ideatore Bill Lawrence nella prima foto scattata al tavolo di lettura. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: reboot - scrubs
Scrubs e i suoi protagonisti tornano in tv: ABC conferma la produzione della serie reboot
Il reboot di scrubs con nuovi attori originali
Il reboot di Scrubs ordinato ufficialmente! Ecco chi tornerà nella stagione 10
#ZachBraff ha condiviso questo scatto dal primo table read del reboot di #Scrubs con il cast originale di nuovo al lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Il reboot di Scrubs: Il cast di nuovo insieme per la prima lettura del copione - Sono iniziati ufficialmente i lavori della serie sequel di Scrubs, con il cast originale quasi al completo: ecco gli attori con l'ideatore Bill Lawrence nella prima foto scattata al tavolo di lettura. Come scrive comingsoon.it
Scrubs: il reboot è in arrivo, ecco la prima foto del cast di nuovo insieme! [FOTO] - Non potrete non riconoscerli: i cinque principali personaggi di Scrubs - lascimmiapensa.com scrive