Il re di un ciclismo primordiale | la storia racconterà delle imprese alla Pogacar

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sloveno attacca da lontano e stronca tutti. L’unico possibile confronto è con Eddy Merckx. Per ora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il re di un ciclismo primordiale la storia racconter224 delle imprese alla pogacar

© Gazzetta.it - Il re di un ciclismo primordiale: la storia racconterà delle "imprese alla Pogacar"

In questa notizia si parla di: ciclismo - primordiale

Cerca Video su questo argomento: Re Ciclismo Primordiale Storia