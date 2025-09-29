Il ragazzo che ha sterminato la famiglia a Paderno Dugnano era lucido scrive il giudice

Era lucido, quando uccise la madre, il padre e il fratello di 12 anni nella villa di famiglia a Paderno Dugnano (Milano), il ragazzo di 17 anni condannato a 20 anni di reclusione dal Tribunale dei minorenni. L'episodio avvenne nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024. I giudici gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

