Il ragazzo che ha sterminato la famiglia a Paderno Dugnano era lucido scrive il giudice

Era lucido, quando uccise la madre, il padre e il fratello di 12 anni nella villa di famiglia a Paderno Dugnano (Milano), il ragazzo di 17 anni condannato a 20 anni di reclusione dal Tribunale dei minorenni. L'episodio avvenne nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre 2024.

Stermina la famiglia a 17 anni a Paderno Dugnano, il giudice: "Ha programmato lucidamente le sue azioni"

Strage Paderno, il giudice: «Riccardo Chiarioni lucido mentre uccideva la famiglia. Voleva diventare immortale». Il vizio di mente non considerato - Riccardo Chiarioni era «guidato da un pensiero stravagante» e «bizzarro» quella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 20024, quando nella villetta di famiglia