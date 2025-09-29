Il racconto delle aziende passa per Promotica
IN UN PANORAMA COMMERCIALE in costante evoluzione, la fedeltà dei clienti è diventata un asset strategico per la crescita sostenibile delle insegne della grande distribuzione. In questo scenario si inserisce l’esperienza di Promotica, realtà italiana con sede a Desenzano del Garda, che dal 2003 sviluppa campagne promozionali tailor made per i grandi player del retail. Quotata su Euronext Growth Milan dal 2020, l’azienda ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati in crescita del 13,7%, raggiungendo quota 96 milioni di euro, a conferma della solidità del proprio modello di business nonostante il complesso contesto macroeconomico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
