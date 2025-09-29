Il questore Sbordone | Tenere i nervi saldi e lavorare in sinergia per la sicurezza della città

Un momento di bilancio, ma anche un’occasione per ribadire lo spirito con cui le forze dell’ordine affrontano il presente e il futuro. Rsappresenta questo, per il questore Antonio Sbordone, la festa della polizia, che richiama i valori che ispirano il corpo: Quelli del servizio a favore della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: questore - sbordone

Zone rosse a Bologna, il questore Sbordone: “Non chiamatele così. In piazza XX Settembre situazione migliorata”

All'indomani della manifestazione pro-Gaza interviene il Questore di Bologna, Antonio Sbordone. "Dispiace per episodi di violenza", ma è stato un corteo "ben gestito". E ringrazia le forze dell'ordine per il lavoro - facebook.com Vai su Facebook

Il Questore di Bologna: “Mille persone hanno invaso l’autostrada, ma abbiamo difeso la stazione” - La manifestazione per Gaza a Bologna, nel giorno dello sciopero generale, ha visto momenti di tensione e guerriglia con la polizia. Come scrive msn.com

Manifestazione pro Gaza. Il bilancio del questore: "Corteo in tangenziale?. Era il male minore" - L’analisi del giorno dopo, Sbordone: "Non mi pento di averlo permesso. Da msn.com