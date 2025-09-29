Il prossimo anno a Carmiano si potrà utilizzare il nuovo asilo nido a tempo pieno

CARMIANO - Sono a buon punto anche i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di via Veglie, a Carmiano, una struttura moderna e funzionale che rappresenterà una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio. Si tratta di un'opera finanziata con i fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

