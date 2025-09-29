Il prossimo anno a Carmiano si potrà utilizzare il nuovo asilo nido a tempo pieno
CARMIANO - Sono a buon punto anche i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di via Veglie, a Carmiano, una struttura moderna e funzionale che rappresenterà una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio. Si tratta di un'opera finanziata con i fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: prossimo - anno
Kappa FuturFestival 2025, un’edizione da record, le date per il prossimo anno
“Hakan giocherà all’Inter il prossimo anno”
Ma se l’anno prossimo ci fosse un nuovo congresso del Pd?
Il concerto è in programma il 19 agosto del prossimo anno - facebook.com Vai su Facebook
Tiziano Ferro torna live il prossimo anno con un tour negli stadi Biglietti in vendita dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre! https://buff.ly/GHwTbxb - X Vai su X