Il progetto aerotaxi per voli da 9 posti e l' ampliamento dell' aeroporto di Arezzo Cosa può succedere

Arezzo ha bisogno di un aeroporto territoriale più sviluppato? Possono trovare spazio velivoli da 8 o 9 posti per rotte verso altri scali di pari portata? La risposta può essere diversa a seconda dei punti di vista, ma di certo le istituzioni economiche della città la gradirebbero. L'argomento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il progetto aerotaxi per voli da 9 posti e l'ampliamento dell'aeroporto di Arezzo. Cosa può succedere - E' stato presentato un nuovo servizio business/turistico (addirittura con la possibilità di imbarcare animali a bordo) per gli scali territoriali con collegamenti aerei veloci per Roma e altre città. Segnala arezzonotizie.it

Evasione fiscale da 873mila euro per voli aerotaxi a Palermo - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno scoperto una presunta evasione fiscale da oltre ottocentomila euro sull'imposta erariale prevista per i voli "aerotaxi". Da ansa.it

