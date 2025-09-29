Il professor Michele Miccoli al convegno ' Rivoluzione quantistica Scienza tecnologia e diritto'
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di proclamare il 2025 come Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica. All'interno di questo importante proclamo un avvocato e docente, il professor Michele Miccoli di origine castrocarese, parteciperà al convegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: professor - michele
Morto il professor Michele Scudiero, colonna del diritto costituzionale italiano
«Michele è solo, la detenzione lo sta provando»: l’appello della compagna per il professor D’Angelo, in carcere in Albania da due mesi
San Severo sotto shock: il docente Michele D’Angelo detenuto ingiustamente in Albania La comunità di San Severo è scossa dalla notizia della detenzione in Albania del professor Michele D’Angelo 44 anni, docente di Biologia all’Università dell’Aquila. Il doc - facebook.com Vai su Facebook