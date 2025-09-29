Il principe Harry attacca Buckingham Palace | La corte vuole sabotare i tentativi di riavvicinamento a mio padre
Il fragile tentativo di riconciliazione tra il principe Harry e re Carlo III è finito al centro di una nuova polemica. Dopo l’incontro avvenuto a Londra a inizio settembre, il duca di Sussex ha accusato figure dell’apparato di corte di voler sabotare i suoi sforzi di riavvicinamento al padre. La ricostruzione è stata respinta da fonti di Buckingham Palace, che si dicono «rattristate e sconcertate» dalle parole del secondogenito del sovrano. Harry e Carlo si sono rivisti a Londra dopo mesi di distanza. Un faccia a faccia di circa un’ora, descritto da fonti vicine al duca come «commovente» e «un passo in più» verso la riconciliazione. 🔗 Leggi su Open.online
