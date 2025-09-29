Il primario barese Moschetta vittima di un video truffa sui social | Filmato fake su rimedi per diabete

Un falso video sui social realizzato con l'intelligenza artificiale che manipola l'immagine e la voce di Antonio Moschetta, direttore del reparto di Medicina Interna del Policlinico di Bari, e della giornalista Rai Vira Carbone, conduttrice di ‘Buongiorno Benessere’, in cui viene promosso un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il primario barese Moschetta vittima di un video truffa: "Filmato fake su rimedi per diabete"

“Miracolosa cura contro il diabete”, ma il primario Antonio Moschetta è vittima di un video truffa - Un’intervista video, con la sua faccia e la sua voce, che però non è mai esistita. bari.repubblica.it scrive

Intervista manipolata dall'IA, parla il primario - Ora circola in rete e rischia di trarre in inganno i pazienti affetti da diabete ... Riporta rainews.it