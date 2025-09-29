Il primario barese Moschetta vittima di un video truffa | Filmato fake su rimedi per diabete

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un falso video sui social realizzato con l'intelligenza artificiale che manipola l'immagine e la voce di Antonio Moschetta, direttore del reparto di Medicina Interna del Policlinico di Bari, e della giornalista Rai Vira Carbone, conduttrice di ‘Buongiorno Benessere’, in cui viene promosso un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

primario - barese

