Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 29 Settembre 2025, si attesta a 0,1088 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (28 Settembre 2025), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0800 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1453 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13:00 e le 14:00, mentre il picco di prezzo si è verificato alle 20:00. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0135 27092025 0,1064 -0,0307 26092025 0,1094 -0,0058 25092025 0,1152 +0,0093 24092025 0,1143 -0,0019 23092025 0,1162 +0,0001 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0060 20092025 0,1065 -0,0105 19092025 0,1160 +0,0046 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0011 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0286 14092025 0,0847 -0,0188 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0053 11092025 0,1158 +0,0058 10092025 0,1210 +0,0037 09092025 0,1173 -0,0037 08092025 0,1210 +0,0251 07092025 0,0959 +0,0010 06092025 0,0949 -0,0162 05092025 0,1111 -0,0021 04092025 0,1132 +0,0067 03092025 0,1066 -0,0043 02092025 0,1109 -0,0017 01092025 0,1126 +0,0234 31082025 0,0892 -0,0018 30082025 0,0910 – Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,1090 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1167 Settembre 2024 0,0970 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

