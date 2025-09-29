Il presidente Trump rinnova la minaccia di dazi del 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti
Il presidente statunitense Donald Trump ha rinnovato la minaccia di imporre dazi sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti. “ Il nostro settore cinematografico è stato rubato agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come rubare ‘le caramelle a un bambino’. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata colpita in modo particolarmente duro “, ha scritto sulla sua piattaforma social Truth. “ Pertanto, per risolvere questo problema annoso e senza fine, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti. Grazie per l’attenzione alla questione “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace"
Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"
Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump
Tg2. . Negli #StatiUniti il presidente #Trump alla vigilia dell'incontro con il premier israeliano #Netanyahu sui social scrive: "Il mio piano si farà", e annuncia accordo fra le parti per una soluzione della guerra a #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Negli #StatiUniti il presidente #Trump alla vigilia dell'incontro con il premier israeliano #Netanyahu sui social scrive: "Il mio piano si farà", e annuncia accordo fra le parti per una soluzione della guerra a #Gaza - X Vai su X
Trump minaccia nuovamente il 'comunista' Mamdani a Ny - Donald Trump torna a minacciare su Truth il candidato dem a sindaco di Ny paventando il taglio dei fondi federali: "l'autoproclamato comunista di New York, Zohran Mamdani, candidato a sindaco, si rive ... Lo riporta msn.com