Il presidente statunitense Donald Trump ha rinnovato la minaccia di imporre dazi sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti. “ Il nostro settore cinematografico è stato rubato agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come rubare ‘le caramelle a un bambino’. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata colpita in modo particolarmente duro “, ha scritto sulla sua piattaforma social Truth. “ Pertanto, per risolvere questo problema annoso e senza fine, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti. Grazie per l’attenzione alla questione “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente Trump rinnova la minaccia di dazi del 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti