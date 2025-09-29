Il presidente Trump rinnova la minaccia di dazi del 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente statunitense Donald Trump ha rinnovato la minaccia di imporre dazi sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti. “ Il nostro settore cinematografico è stato rubato agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come rubare ‘le caramelle a un bambino’. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata colpita in modo particolarmente duro “, ha scritto sulla sua piattaforma social Truth. “ Pertanto, per risolvere questo problema annoso e senza fine, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti. Grazie per l’attenzione alla questione “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il presidente trump rinnova la minaccia di dazi del 100 sui film realizzati fuori dagli stati uniti

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente Trump rinnova la minaccia di dazi del 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: presidente - trump

Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace"

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump

presidente trump rinnova minacciaIl presidente Trump rinnova la minaccia di dazi del 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti - Il presidente statunitense Donald Trump ha rinnovato la minaccia di imporre dazi sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Si legge su msn.com

presidente trump rinnova minacciaTrump minaccia nuovamente il 'comunista' Mamdani a Ny - Donald Trump torna a minacciare su Truth il candidato dem a sindaco di Ny paventando il taglio dei fondi federali: "l'autoproclamato comunista di New York, Zohran Mamdani, candidato a sindaco, si rive ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Presidente Trump Rinnova Minaccia