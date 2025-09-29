Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva ad Astana in Kazakistan – Il video

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Astana, 29 settembre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato ad Astana, capitale del Kazakistan, Paese dove compirà un viaggio istituzionale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

