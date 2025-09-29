Il presidente del Coni Buonfiglio ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Meloni
All'incontro, il primo dall'elezione del nuovo numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, era presente anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: presidente - coni
Coni, Federazione Pentathlon commissariato dal presidente Bonfiglio per il caso rimborsi
L’ultimo svarione di Abodi: sbaglia la nomina del nuovo presidente Coni. I pasticci e le gaffe del ministro dello Sport
Milano Cortina 2026: si allarga la governance sportiva, c’è Luciano Buonfiglio presidente del CONI
CONI Comitato Regionale FVG. . ?La magia della cerimonia di apertura del Trofeo Coni estivo 2025 ha illuminato Lignano Sabbiadoro! ? Il Presidente del CONI FVG, Andrea Marcon: "Il vostro sorriso, questa gioia che voi portate nello sport e questo entusi - facebook.com Vai su Facebook
Che emozione la cerimonia di apertura del #TrofeoCONI estivo 2025 a Lignano Sabbiadoro! ? Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio: “È il momento più bello da quando eletto”. Da domani le competizioni, in diretta sulla TV dell’#ItaliaTeam https://bit - X Vai su X
Il presidente del Coni Buonfiglio ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Meloni - All'incontro, il primo dall'elezione del nuovo numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, era presente anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ... Da gazzetta.it
Coni, Buonfiglio da Meloni a palazzo Chigi, la premier invitata alla cerimonia dei Collari d'Oro - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla presenza del Ministro per lo Sport e per i Giovani, ... msn.com scrive