Sul suggestivo sagrato del Duomo di Napoli, nell’ambito della prestigiosa cerimonia del Premio San Gennaro World 2025, è stato consegnato ad Antonio Buono, imprenditore digitale e filantropo, il riconoscimento come primo premiato assoluto della nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”, ideata dal patron e direttore artistico Gianni Simioli, voce storica di RTL 102.5. Il premio, consegnato da Marta e Claudia, figlie di Loredana, rappresenta un momento di profonda riconoscenza e testimonia il legame di lunga data che unisce Antonio Buono a Simioli e alla sua famiglia. Amico fraterno da oltre 25 anni, considerato “un terzo fratello” e custode del ricordo di Loredana, Antonio porta con sé valori autentici, radicati nella generosità e nella sensibilità di chi mette le proprie competenze e il proprio cuore al servizio degli altri, con una passione sincera per la musica e la poesia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Premio San Gennaro World 2025 ad Antonio Buono nella nuova categoria “Amici del Premio San Gennaro”