Il premier indiano Narendra Modi omaggia Meloni scrivendo la prefazione di Io sono Giorgia

Iltempo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier indiano Narendra Modi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”, la biografia che racconta la vita della premier. Il testo, edito a Nuova Delhi da Rupa, una delle principali case editrici del paese, uscirà nei prossimi giorni e sicuramente, dicono i ben informati, non mancherà di alimentare un dibattito anche oltre la catena dell'Himalaya. Il presidente nativo del Vadnagar, come anticipato in un'esclusiva di Adnkronos, mediante tale gesto, vuole sottolineare la vicinanza tra due nazioni amiche, basata “su istinti civilizzatori condivisi” come “la difesa del patrimonio, la solidità della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

il premier indiano narendra modi omaggia meloni scrivendo la prefazione di io sono giorgia

© Iltempo.it - Il premier indiano Narendra Modi omaggia Meloni scrivendo la prefazione di “Io sono Giorgia”

In questa notizia si parla di: premier - indiano

La premier in fuga dalle domande. Inseguendo il record dell’indiano Modi

Vertice SCO, danze per l'arrivo del premier indiano Modi a Tianjin

premier indiano narendra modiIl premier indiano Narendra Modi omaggia Meloni scrivendo la prefazione di “Io sono Giorgia” - Il premier indiano Narendra Modi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”, la biografia che racconta la vita della premier. Scrive iltempo.it

premier indiano narendra modiModi scrive la prefazione di "Io sono Giorgia". Meloni all'Adnkronos: "onorata nel profondo" - Lei: 'Sentimenti che ricambio sinceramente, il legame tra le nostre Nazioni è forte' ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Premier Indiano Narendra Modi