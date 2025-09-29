il premier indiano narendra modi omaggia meloni scrivendo la prefazione di io sono giorgia

Il premier indiano Narendra Modi scrive la prefazione di “Io sono Giorgia”, la biografia che racconta la vita della premier. Il testo, edito a Nuova Delhi da Rupa, una delle principali case editrici del paese, uscirà nei prossimi giorni e sicuramente, dicono i ben informati, non mancherà di alimentare un dibattito anche oltre la catena dell'Himalaya. Il presidente nativo del Vadnagar, come anticipato in un'esclusiva di Adnkronos, mediante tale gesto, vuole sottolineare la vicinanza tra due nazioni amiche, basata “su istinti civilizzatori condivisi” come “la difesa del patrimonio, la solidità della comunità e la celebrazione della femminilità come forza guida”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

