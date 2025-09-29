Buona la seconda per l’Estra. Un esordio sul parquet della Lumosquare come meglio non ci si poteva attendere da parte dei biancorossi di coach Tommaso Della Rosa. "Sono molto soddisfatto dei primi 15 minuti di gioco, dato che siamo riusciti a limitare Bergamo a 22 punti, e degli ultimi 5’ di gara, nei quali la squadra ha reagito a qualche difficoltà di troppo contro il grande talento offensivo dei nostri avversari – il commento dell’allenatore classe ‘93 –. La difesa è sicuramente l’aspetto migliore che mi porto dietro da questa gara. Dobbiamo migliorare tanto, ma nei momenti più complicati non ci siamo mai disuniti, quando ad esempio Zanotti è uscito per cinque falli". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Della Rosa felice: "Nei momenti duri non ci siamo disuniti. Difesa in crescita»