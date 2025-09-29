Un punto e tante sensazioni positive. È questo il bagaglio con cui Andreucci e la Pistoiese tornano a casa dopo la trasferta di Piacenza. "È stata una partita da categoria superiore – ha detto il tecnico arancione in sala stampa –. Nel primo tempo ci siamo fatti valere facendo sempre il nostro gioco contro una formazione quotata e attrezzata. Poi al rientro in campo abbiamo concesso troppo al Piacenza e le due reti incassate dipendono da un atteggiamento sbagliato di cui dovremo parare in settimana. Però poi c’è stata una grandissima reazione per la quale voglio ringraziare i ragazzi: non abbiamo mollato e abbiamo pareggiato quasi subito". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Andreucci sorride: "Questa squadra non molla mai»