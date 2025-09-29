Il post-partita Andreucci sorride | Questa squadra non molla mai

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un punto e tante sensazioni positive. È questo il bagaglio con cui Andreucci e la Pistoiese tornano a casa dopo la trasferta di Piacenza. "È stata una partita da categoria superiore – ha detto il tecnico arancione in sala stampa –. Nel primo tempo ci siamo fatti valere facendo sempre il nostro gioco contro una formazione quotata e attrezzata. Poi al rientro in campo abbiamo concesso troppo al Piacenza e le due reti incassate dipendono da un atteggiamento sbagliato di cui dovremo parare in settimana. Però poi c’è stata una grandissima reazione per la quale voglio ringraziare i ragazzi: non abbiamo mollato e abbiamo pareggiato quasi subito". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il post partita andreucci sorride questa squadra non molla mai

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Andreucci sorride: "Questa squadra non molla mai»

In questa notizia si parla di: post - partita

Salernitana in testa, le voci del post partita: la gioia di Raffaele “Sono contento”

Le parole del tecnico nel post partita. Pagliuca soddisfatto dei progressi: "Umiltà e consapevolezza»

Il post-partita. Andreucci: "Ho giovani di qualità». Rossi: "Rosa lunga un vantaggio»

Il post-partita. Andreucci sorride: "Buona prestazione. Federico è questo» - Sono queste le prime parole di Antonio Andreucci dopo il passaggio del turno in Coppa Italia della Pistoiese. Riporta lanazione.it

post partita andreucci sorrideIl post-partita. Andreucci sorride:: "Al di là del risultato ho visto generosità e tanto carattere» - Nonostante la mancata vittoria, Andreucci è soddisfatto della prestazione fornita dalla Pistoiese: "Penso che nell’insieme sia stata una grande ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Post Partita Andreucci Sorride