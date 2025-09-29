Il podcast di Sbircia la Notizia Magazine – Anticipazioni soap dal 6 al 12 ottobre 2025

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

EDIZIONE SPECIALE – In questo speciale di vi accompagniamo in un viaggio narrativo tra Beautiful, Tempesta d’amore, Un posto al sole, La Promessa e Il Paradiso delle Signore per la settimana 6-12 ottobre 2025. Amori in bilico, segreti scomodi e scelte decisive: cosa aspettarsi e perché conta. Quale trama vi terrà incollati allo schermo? Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

