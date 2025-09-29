Il piano di Trump per Gaza | Ostaggi liberi in 72 ore transizione con Usa e Blair Se Hamas dice no Israele libera di agire | I 20 punti

Il presidente americano ringrazia il premier israeliano per aver «accettato il piano». Il tycoon ha bacchettato i Paesi, anche europei, «che hanno stupidamente riconosciuto la Palestina». Hamas si oppone a una «tutela straniera». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il piano di Trump per Gaza: "Ostaggi liberi in 72 ore, transizione con Usa e Blair. Se Hamas dice no Israele libera di agire"| I 20 punti

In questa notizia si parla di: piano - trump

Von der Leyen, i malumori di Trump e Putin sul riarmo dietro alla mozione di sfiducia, piano per cambio di guida e fine guerra Ucraina - RETROSCENA

Ecco cosa prevede il piano “Great Trust” per la “Riviera” di Trump a Gaza. Ft: “Coinvolti anche consulenti del Tony Blair Institute”

Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump

Gaza, piano di Trump in 20 punti: "Entro 72 ore liberi tutti gli ostaggi, amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace" #israele #guerra #gaza #29settembre - X Vai su X

Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia https://gazzettadelsud.it/?p=2106749 - facebook.com Vai su Facebook

Trump e Netanyahu, sì al piano di pace per Gaza in 20 punti. «Ostaggi liberi in 72 ore e un governo di transizione con Donald e Blair» - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Secondo ilmessaggero.it

Gaza, liberazione degli ostaggi e ripresa degli aiuti: il piano di Trump - In cambio della liberazione degli ostaggi israeliani, Israele libererà 250 prigionieri palestinesi condannati all'ergastolo e più 1. Lo riporta tg24.sky.it